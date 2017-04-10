你累了嗎 毒蟲昏倒計程車內
花蓮林姓男子搭計程車昏睡不醒，司機擔心發生事故，將車子開到派出所求助，警方將男子送醫後，意外發現他是毒蟲通緝犯。
花蓮縣警察局吉安分局稻香及北昌派出所員警表示40歲林姓男子日前搭乘1部計程車準備回家，沒想到在經過吉安鄉時突然昏倒在後座。
剛開始司機以為男子只是太累睡著了，後來才驚覺男子是陷入了昏迷，於是趕緊將車開到一旁的稻香派出所向員警求助。
派出所值班員警見狀馬上打119通知救護人員，並且協助將男子抬上擔架送醫救治，經院方檢視男子並無大礙。
警方為了安全起見暫時將男子留院觀察，並且以警用電腦查核男子的身分資料，才赫然發現男子竟然是名毒品通緝犯。
警方在林姓男子清醒辦理出院後，立即前往將他逮捕。林男在105年因毒品案經法院判處有期徒刑4個月確定，但因遲未依法到案入監執行，遭花蓮地檢署通緝，警方完成詢問後立即將男子遞解歸案。1060410
(中央社)
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