佔領政院案 法院判決有罪無罪名單看這篇
太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，台北地方法院今天審結；21名被告中，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等10人，被控涉犯煽惑他人等罪部分均無罪，全案可上訴。
其餘包括陳建斌、黃國揚等11名被告，分別涉犯妨害公務、損壞公物等罪，分別被判有期徒刑3個月到5個月不等刑期，均得易科罰金。
發生於民國103年3月間的「反服貿抗爭」（太陽花學運）運動，共衍生出「三一八占領立法院」、「三二三攻占行政院」、「四一一路過中正一分局」等3案。
「三二三攻占行政院」案，源於魏揚與黑島青陣線部分成員，與其他學運社團人員，於民國103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。
此外，也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，當時在場人士與員警發生拉扯等狀況。
北院今天宣判，對於魏揚、陳廷豪、許立、江昺崙、林建興、許順治、劉敬文、柯廷喻等8名被告，涉犯煽惑他人犯罪部分，均判無罪。吳濬彥被控妨害公務，以及王晟亦、郭修豪涉犯加重竊盜罪部分，均無罪。
有罪判決部分，陳建斌、黃國陽、陳威丞、謝昇佑、許哲榕、吳崇道、劉建明、林唐聿等8人觸犯妨害公務罪；黃茂吉、許順治與李冠伶等3人涉犯損壞公物罪。
綜合上述，魏揚等10人獲判無罪，陳建斌等11人被判有罪；其中，許順治在損壞公物罪部分被判有罪，但在煽惑他人犯罪部分，則是無罪。
另，本案侵入建築物罪部分，除了1名梅姓被告死亡，有86名被告；不過，行政院撤回告訴，均為不受理判決。1060410
(中央社)
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