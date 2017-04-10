警林日夜埋伏 南投仁愛查獲山老鼠竊取臺灣扁柏
寶貴森林資源「台灣扁柏」價昂，引起山老鼠覬覦，在南投林管處、保七總隊第六大隊及仁愛警分局加強查緝下，10日順利在仁愛山區查獲山老鼠1名還有台灣扁柏貴重木2塊，價約4萬餘元，隨案依涉嫌違反森林法、竊盜罪嫌等移送法辦。
南投林區管處、保七總隊第六大隊及仁愛警分局接獲情資，自清明節連假期就加強貴重木林區巡視，經多日埋伏，於昨〈9〉日晚間約10點30分發現山老鼠揹負角材行蹤，隨即進行逮捕現行犯行動。
經徹夜埋伏，今天上午終在山區查獲該名山老鼠及現場丟廢的台灣扁柏角材，警方及林管人員透露，雖然此次查獲的台灣扁柏價值約僅4萬元左右，但因其對森林的破壞、對森林涵養水源、防止土石崩落、淨化空氣、水質等難以金錢量化，所以他們責無旁貸全力取締，更有賴全民共同維護。
南投林管處長李炎壽也呼籲民眾，森林是國家的財產，若發現不法情事，請撥打林務局免費電話0800-000930(您您您救山林)檢舉，因而破案提起公訴者，通報人最高可發給新台幣300萬獎金。擅自盜伐林木破壞森林資源，最高可判處10年以上有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法。
(中時)
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