竹縣免費故事人才初階培訓讓你「搶當孩子王」

新竹縣文化局將推出「故事人才初階培訓」課程，有興趣的朋友可把握機會。（陳育賢攝）

新竹縣文化局將推出「故事人才初階培訓」課程，有興趣的朋友可把握機會。（陳育賢攝）

喜歡孩子們聽故事而開懷大笑的神情嗎？新竹縣文化局圖書館為配合推廣閱讀，培養新手父母親子共讀，特別規畫「故事人才初階培訓」課程，讓你在短時間之內，迅速掌握各年齡層學童的互動技巧與故事延伸活動設計，有興趣的朋友可把握機會。

文化局長張宜真表示，此課程將於5月6日、7日及5月20日、21日共4天，在文化局圖書館舉辦，特別聘請陳玟伶、王瓊玲老師，帶來24小時的專業課程。

課程內容包括說故事的基本概念與原則、故事說演技巧、說故事活動的設計與遊戲帶領、從圖畫書到即興劇演出、閩南語會講會演真趣味、講天說地的台語世界、故事技巧應用與演練等。

另，課程也循序漸進傳授豐富多元的培訓內容，包括分享與嬰幼兒寶貝共讀的方法，選擇不同年齡層兒童的適齡讀物，如何說1個動聽不說教的故事，並發揮創意巧思設計多樣延伸活動，對閱讀及說故事有興趣的父母、褓姆或教師可把握機會踴躍報名，一同激發孩子的好奇想像，共創美妙的故事時光。

課程預計招募40人，報名額滿為止，活動需預收保證金2000元，上課期間請假未超過4小時，並於結束後完成8次實習次數者，保證金將全數退還。

18日起接受報名，民眾可在圖書館開館期間至1樓櫃檯填妥報名表，詳細資訊可至文化局官網http://www.hchcc.gov.tw查詢，或電詢文化局王先生，電話：（03）5510201轉507。

(中時)