高美燈塔瀕危野生「綬草」保育有成 與燈塔相輝映
中部保育的天堂高美溼地有座全國唯一紅白相間的高美燈塔，塔下草地蘊藏有瀕危的珍貴植物「綬草」，自103年地方民代呼籲投入保護，市府農業局及交通部航港局著手進行保育、復育等不遺餘力；今年綬草再度綻放遍地開花，與高美燈塔紅白塔身互相輝映，美不勝收。
農業局指出，綬草原屬於迷你型的野生蘭花，因根的外觀如人蔘般，花如青龍盤柱而上，故別名盤龍蔘、攀龍草、青龍纏柱；每年只有清明節前後開花，故又稱為「清明草」。民間相傳其帶根之全草具有保健效果，因過度的採集成瀕危的野生植物。
高美燈塔的綬草足跡！以燈塔為中心向外蔓延，附近的小公園及高美溼地鄰近地區都可發現它的蹤跡。今年航港局首次將綬草移植至轄管中部航務中心栽種，生長情況良好，是航港局在復育方面的重大突破、也是首創，未來期盼能發揮示範作用。
航港局表示，高美燈塔稀有植物綬草自發現以來，每年4至5月即吸引眾多遊客慕名前來朝聖，活絡當地觀光發展推廣，也提供地方政府、社區、學校自然環境教學實境活教材；未來將持續與跨部門公家資源合作尋求生態資源的永續平衡。
農業局強調，高美燈塔新契機綬草轉型成綠金，透過綠色資產能帶動觀光新亮點，也積極覓尋其他原生植物及生物多樣性；期望打造高美燈塔自然資源大生態圈，與高美溼地豐富多變生物串連形成當地重要的特色，藉此教育民眾大自然的生態保護理念，寓教於樂！
(中時)
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