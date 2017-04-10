李明哲妻台胞證遭大陸註銷 民進黨嚴正抗議

針對李明哲妻子李凈瑜的台胞證今（10）日遭中國大陸註銷，無法前往北京一事，民進黨表達嚴正抗議，民進黨認為，北京當局的作法傷害了家屬的情感，也與兩岸社會正常交流的目標背道而馳。

民進黨表示，中國國安部門帶走李明哲先生至今，已超過三個禮拜，至今毫無任何音訊，也無進一步訊息，已引起國人強烈關注和憂慮。

民進黨表示，李淨瑜前往北京，提出家屬的正當請求，此乃合理之事。中國大陸理應提供協助，積極回應家屬和我政府的各項訴求。如今，李妻卻遭到北京方面阻攔，註銷其台胞證，剝奪人道探視權益，本黨嚴正抗議。北京當局的作法，傷害了家屬的情感，也與兩岸社會正常交流的目標背道而馳。

民進黨呼籲，中國大陸應以尊嚴、人道、人權和確保人身自由為原則，妥善處理李明哲案件，正視家屬和我政府的要求；更不應繞過我政府單位，逕自透過未被官方授權的民間機構或個人，向家屬通報該起爭議案件，而讓事件更加複雜化。

(工商)