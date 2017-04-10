比亞迪將在法國設電動巴士廠 料年產200輛

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中國電動車製造商比亞迪在法國投資1,000萬歐元（下同）建設電動巴士工廠，這是比亞迪在海外建設的第四個電動車工廠。

新京報報導，比亞迪此前已在美國、巴西、匈牙利投資設立了巴士工廠，新工廠總用地面積約8萬平方公呎，計劃於明年投產，前期主要生產電動巴士，預計年產量約200輛。

此外，工廠也計劃建立配套的維修售後服務中心和備件物流中心。

(工商)