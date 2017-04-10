港珠澳大橋拱北隧道今貫通

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香港信報報導，港珠澳大橋內地段拱北隧道今（10）日正式貫通。

港珠澳大橋珠海連接線管理中心主任王啟銅表示，拱北隧道貫通，標誌着港珠澳大橋珠海連接線已全面貫通，為今年底港珠澳大橋全線貫通具備通車條件，打下堅實基礎。拱北隧道位於珠海市繁華城區，鄰近澳門，隧道採用雙向六線雙向行車設計，全長2,741公尺。

(工商)