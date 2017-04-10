林心如難得放閃 墨鏡反射出霍建華在...

林心如去年嫁給霍建華，今年1月生下女兒。(圖／本報系資料照)

林心如低調放閃，墨鏡中見霍建華。(圖／翻攝自林心如臉書)

林心如1月剖腹生下女兒「小天使」，產後2個月隨即復工，而霍建華也忙著拍攝《如懿傳》，夫妻倆各自忙碌，但仍會在閒暇時合體，今(10日)她就在臉書放閃，網友都直呼「好幸福唷！」

林心如今在臉書分享2張自拍，其中一張墨鏡倒影反射出亮點，原來是坐在她對面的霍建華，不改酷樣若有所思眺望遠方，讓她忍不住虧：「擺pose的點在...？」網友難得見到兩人合體，都驚呼「終於見到男主角」、「女神和男神好閃」。

(中時電子報)