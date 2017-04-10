傳中國浙能電力洽購巴西水力發電大壩股權

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路透引述消息人士表示，中國浙能電力正在洽談收購巴西Belo Monte水力發電大壩的股權。該大壩的規模在巴西境內名列前茅。

據悉，這個亞馬遜河主要支流的大壩項目裝機容量達11233兆瓦（MW），為Norte Energia財團旗下事業，該財團還包括公用事業Eletrobras、Neoenergia、Cemig以及Light，礦產業者淡水河谷，還有養老基金Petros和Funcef

(工商)