非法移工遇警跳車躲毛豆園

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斗六警分局前往雲林縣四湖鄉查緝逃逸移工，一舉逮獲6名越籍逃逸移工，圍捕時一名移工趁機跳車躲入毛豆園，員警上前追捕時造成手腳多處擦傷，所幸最後仍合力將其逮捕歸案。

6名越籍非法移工共乘一部3噸自小貨車欲前往採收蘿蔔，其中一人於警方攔檢車輛時，趁機跳下車，並用鐮刀割破後車廂旁黑色網子，跳入毛豆園，長平所副所長施玫成、警員沈國槐見狀亦跳入隨後追趕，追補時造成2名員警手腳多處擦傷。

(中時)