橋頭地檢破獲網路賣淫集團 查到員警也來嫖

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陳姓主嫌名下BMW X4系列雙門跑車。(郭韋綺翻攝)

BMW X6系列休旅車。(郭韋綺翻攝)

檢警查扣哈雷型、印地安型大型重型機車共4輛。(郭韋綺翻攝)

橋頭地檢署破獲上、中、下游分工細密網路賣淫集團，經1年多蒐證，掌握網路應召站及機房確切位置，見時機成熟，專案小組5日持法院核發搜索票，分別至高雄市鼓山區某大樓、高雄市三民區某大樓套房、臺中地區等多處執行搜索，在高市三民區某大樓套房內查獲賣淫集團機房，共逮捕集團成員7人，並查扣休旅車、跑車各1輛、重型機車4輛、不動產數筆、銀行帳戶、聯絡用手機30餘支及桌上型電腦主機10部等物。

經檢察官訊問後，賣淫集團首腦陳姓男子、蔡姓女子有湮滅證據、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘5人諭知3萬元交保。

尷尬的是，檢警當天從機房進一步追查性交易，竟在前鎮區某汽車旅館查獲前鎮分局某派出所28歲彭姓警員，正與該集團旗下應召女從事性交易，事後彭員被依社會秩序維護法裁處，記小過1支。

本案係因檢察官鄭子薇於104年12月間，承辦一起媒介性交易案件，經抽絲剝繭、縝密蒐證，發現背後有不法賣淫集團。該集團運作模式區分為攬客、代調公司、網路應召站、實體應召站賣淫集團、賣淫小姐、外送司機。

檢警指出，招攬嫖客後，取得嫖客需求及性交易地點後，將資訊告知代調公司，從網路應召站尋找從事性交易賣淫小姐，找到符合的條件賣淫小姐，實體應召站（賣淫集團）再指定司機接送小姐前往完成性交易。

檢警表示，該集團自102年間起，由陳姓男子、蔡姓女子為首，並招募劉姓女子等多人加入，利用陳姓男子所有位在高雄市三民區大樓套房設立機房，集團成員在上開機房內，透過手機電話，接聽來電嫖客詢問。

陳姓男子、蔡姓女子，由渠等接洽實體應召站指派應召女子在約定地點碰面進行性交易，營運規模擴及全國。

檢警發現，陳姓主嫌獨鍾BMW名車，查扣包括BMW X6系列休旅車、X4系列雙門跑車各1輛、哈雷型、印地安型大型重型機車共4輛，價值近千萬，另查扣3家銀行帳戶約百餘萬元，以及不動產土地2筆、建物4筆，市價近2500萬元。至於該集團是否尚有共犯等其他不法情事，專案小組進一步擴大偵辦清查中。

(中時)