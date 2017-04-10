金門海帶大豐收 嚐鮮要快
金門冬季低水溫期長，適合大型藻類生長。金門縣水產試驗所養殖的新鮮海帶今天起陸續收成並開賣，水試所邀請民眾前來嚐鮮。由於數量有限，民眾要買要快，錯過就要等明年了。
水試所所長楊文璽表示，金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨而且營養鹽豐富，養殖海藻成效甚佳，不需投資餌料經費，並符合節能環保趨勢，相當值得推廣。
楊文璽說，近年水試所致力於四類大型海藻繁養殖，其中海帶部分，今年海帶苗掛養時間比以往提早，元月初就在金湖鎮新湖漁港外海掛養；由於生長期比以往長一個月，生長情況比去年更佳。
總計今年掛養苗繩714條、每條4公尺，完成海帶苗掛養4萬6000餘株，養殖的海帶生長情況良好，都已達到採收品質。水試所人員測量海帶葉長已達180公分左右，每葉重約400到500公克。楊文璽預估今年的產量約有16噸，是去年的一人部，可說是豐收的一年。
今天第1天採收，水試所人員載回2卡車約有2噸的海帶販售，以每袋3斤新台幣100元的價格優惠民眾，不少鄉親前來搶購。一位婦女一口氣買了66斤，她說，要分送眾親友。另一位李先生則是拎了5袋回去，要和家人享用。水試所估計今天銷售金額可達13萬元。
至於海帶如何處理？楊文璽建議民眾可先用開水汆燙後裝入袋子，存放冷凍庫可保存1年；也依個人喜好可切絲、切片或製作成海帶結；或者自行曬乾，每次食用再視人員多寡取用。
水試所指出，海帶有「長壽菜」美稱，因含有多量褐色的褐藻素而呈褐色，它所含的多醣體包括褐藻酸、昆布多醣或褐藻多醣硫酸酯等。其中，褐藻酸有整腸、降低血中膽固醇的作用；褐藻多醣硫酸酯具有提高HDL、降低LDL與血管中脂質的含量，並能防止血液凝固，預防血栓發生。1060410
(中央社)
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