星希亞：就算只有1％存活率 我也會拚下去

肺腺癌四期患者星希亞說：「就算只有1%存活率，我也會拚下去！」（圖/康健雜誌提供)

圓圓大眼睛在白皙臉龐上靈活轉動，星希亞輕快走來，身穿橫條紋針織衫、銀灰百褶裙，配上一條披肩，足踏銀色健走鞋，時髦又亮眼。「一點不像病人」是她給人的第一印象。

但她是肺腺癌四期患者，2012年9月確診時已經連刀都沒辦法開，幾個月內病況快速惡化，一咳20分鐘止不住、要從背上穿洞放根管子進肺抽積水，以解呼吸急促。醫生私下告訴星爸星媽「要有心理準備」，回想爸媽當時傷透了心卻不敢表現出來，對她強顏歡笑，星希亞仍然情緒激動。2015年又發現癌細胞轉移到腦部，現在她狀況雖然穩定，也還是要每個月回診、每3個月做一次含腦部造影的完整檢查，不過她不把這些看成麻煩事，坦然以對。

就是這樣的韌性，幫她自己關關難過、關關過。「你知道2012年時肺腺癌四期病人的5年存活率是多少嗎？」她兩手一比：「4.6％。100個人只有4、5個能活超過5年，」數字令人倒吸一口冷氣，語氣卻沒有自憐和怨懟。

存活率極低的心理壓力恐怕足以壓垮任何人，星希亞卻不覺得自己特別有勇氣，「我只是一心想活下去：還有好多事想做、好多地方想看，想陪家人再久一點，所以我告訴自己要好好面對，用一切辦法變成活下來的那個人，」她娓娓道來決心：「如果存活率是1％，更要用上100％的努力。」

我就是想活，吸引大家都來幫忙

就因「面對」兩字，她展開了一連串癌後復原生活。剛成病人時，她的好友按書本上的抗癌法列了一張飲食要求給星希亞，她才接過瞄一眼，差點當面往地下一摔，「甜的、炸的、烤的⋯⋯統統禁吃，覺得要這樣做乾脆讓我死了算了，」她詼諧地說。不過求生意志壓倒一切，她真的乖乖照表操課，不但戒了超愛的蛋糕甜點，前6個月連太甜的水果也不入口，比如小番茄不敢碰，原因竟然是台灣種得太好，甜蜜蜜反成毒藥。力挺她的家人開玩笑：「以後買到酸的水果全給你吃。」

星希亞特別感謝家人，尤其是媽咪，「她比我還有行動力！」星媽二話不說，挽起袖子幫女兒熬雞精、打精力湯補充體力、3天喝一次蜆精，廚房煮菜全改用初榨橄欖油；而喝精力湯一段時間後，星希亞常感覺身體發寒，星媽就去請教朋友，加進薑、龍眼一起打，之後就算冬天喝也沒問題。

媽媽還每天幫她準備水果餐盒，一定有5樣以上時令水果。有幾次同事問星希亞怎麼還不下班，她開玩笑回答：「東西還沒吃完我不敢回家！」

家人以外，星希亞能堅定抗戰，還因為她有一群好朋友聯手支援；公司主管也給了她很大的幫助。【全文未完，完整內容請見《康健》221期】

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(中時電子報)