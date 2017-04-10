台藝大北美訪問行前 竹縣免費公演

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「國立台灣藝術大學舞蹈學系」，將至美國參加「2017年北美地區台灣傳統周」，行前特別在新竹縣文化局免費公演，民眾可踴躍參加。（陳育賢翻攝）

國立台灣藝術大學舞蹈學系將於5月間，至美國參加「2017年北美地區台灣傳統周」活動演出，行前將於12日晚間先於新竹縣文化局演藝廳免費演出，活動採自由入場，民眾可踴躍參加。

文化局指出，僑務委員會歷年來都會邀集國內相關部會共同遴選國內優質藝文團體前往北美地區支援演出，今年僑委會與外交部、文化部、教育部、客委會、原民會、體育署及觀光局共同遴派台藝大舞蹈學系，於5月4日至6月5日赴美、加兩國13個城市支援「2017年北美地區台灣傳統周」活動，此行並將巡迴訪演14場次，宣揚台灣多元文化同時促進文化外交。

「台灣傳統周」（Taiwanese American Heritage Week），是由台灣人公共事務協會於1999年發起，屬於美國「亞裔傳統月」活動之1，並經美國前總統柯林頓宣布於每年5月第2周舉行，目的為促進文化交流並增進北美主流社會對台灣移民的了解及重視。

僑委會委員長吳新興表示，此次演出的主題為「台灣心．四季情」，內容包含武術舞蹈、紙傘舞、藝陣舞、扯鈴、旗舞、扇舞及原住民舞蹈，並搭配廟會、歌仔戲、布袋戲、油桐花等閩南與客家元素及生活場景。活動詳情可至文化局演藝廳官網http://fun.hchcc.gov.tw/查詢。

(中時)