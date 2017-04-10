攬才專法綠委疑慮多 政院周四拍板落空

行政院發言人徐國勇說明攬才專法綠委歧見多。（呂雪彗攝）

行政立法協調會今天針對攬才的《外國人才延攬及僱用專法》草案進行第二次討論，但與會綠委意見甚多，政院打算周四提院會拍板期待落空。

會後徐國勇表示，今天出席的衛環委員會及經濟委員會綠委很多，討論熱絡，但針對很多條文有不同意見，未達共識。其中綠委認為，引進外國特定專業人才予租稅優惠，對在台很久外國專業人才不公平，且免稅門檻宜200萬元太低，有人建議提高為400或500萬元。

另租稅超過200萬元部分給予減半徵收3年，有立委認為，只給一半減免，外國專業人員母國還是要課稅，因此不如不要減免，如此我國還能增加稅收，但有不同綠委有不同看法。

至於外國學生來台實習簽證，綠委提出必須由學校或企業代為申請學生實習，不應由學生個人申請，而東南亞台商可能有贊助培訓或建教合作，若由企業提出申請其營業額、資本額應否予一定限制，如此由學校及企業代為申請的實習生，就可放寬實習薪資門檻不受47971元限制。

此外，港澳人士比照外國人適用此專法，有綠委有不同看法，還有尋職簽證應否給到一年，即有效期半年，可不經出境再延長一次，會中有諸多討論，綠委認為如果人才就不必找工作這麼久。國發會認為，即使尋職期間沒找到工作，我國可賺到觀光客。有些外國人以觀光名目來台找工作，此為非法行為，不如就此合法化，或完全取消尋職簽證，尚未達成共識。

(工商)