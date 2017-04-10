油漆工改造槍枝 全藏油漆桶內

警方查獲貝瑞塔式改造手槍2枝、改造空氣槍1枝、消音器4支及相關彈藥零組件、改造工具一批等證物。（陳淑娥翻攝）

廖嫌租用車庫當油漆工具間，將改造槍枝藏在空漆桶內。（陳淑娥翻攝）

廖嫌將改造槍枝藏在數個空漆桶內。（陳淑娥翻攝）

47歲廖姓男子平日以油漆工為業，從小對槍枝很有興趣，10年前開始把玩後涉嫌自行改造槍枝，市刑大偵5隊6日前往太平區廖嫌租用的活動車庫搜索，在數個空漆桶內查獲改造手槍2支、空氣槍1支及工具等證物，廖嫌供稱，上網自學改槍技術，僅供自己把玩未販售，訊後依槍砲罪嫌送辦。

警方調查指出，無相關槍砲前科的廖嫌，平日以油漆工為業，涉嫌購買大量槍枝零組件及器具，自行加工改造並持有具殺傷力的槍枝，他向警方坦承，相關改槍技術上網自學，改造槍枝僅供自己賞玩，曾裝上消音器至太平山區試射，矢口否認販售牟利、擁槍恐嚇等情事。

警方表示，廖嫌在太平區租用車庫，架上活動車棚當油漆工具倉庫，6日前往搜索，在數個空油漆桶內查獲數把槍枝成品，包括貝瑞塔式改造手槍2枝、改造空氣槍1枝、消音器4支及相關彈藥零組件、改造工具一批等證物，現場儼然一地下兵工廠。

(中時)