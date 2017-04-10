油漆工改造槍枝 全藏油漆桶內
47歲廖姓男子平日以油漆工為業，從小對槍枝很有興趣，10年前開始把玩後涉嫌自行改造槍枝，市刑大偵5隊6日前往太平區廖嫌租用的活動車庫搜索，在數個空漆桶內查獲改造手槍2支、空氣槍1支及工具等證物，廖嫌供稱，上網自學改槍技術，僅供自己把玩未販售，訊後依槍砲罪嫌送辦。
警方調查指出，無相關槍砲前科的廖嫌，平日以油漆工為業，涉嫌購買大量槍枝零組件及器具，自行加工改造並持有具殺傷力的槍枝，他向警方坦承，相關改槍技術上網自學，改造槍枝僅供自己賞玩，曾裝上消音器至太平山區試射，矢口否認販售牟利、擁槍恐嚇等情事。
警方表示，廖嫌在太平區租用車庫，架上活動車棚當油漆工具倉庫，6日前往搜索，在數個空油漆桶內查獲數把槍枝成品，包括貝瑞塔式改造手槍2枝、改造空氣槍1枝、消音器4支及相關彈藥零組件、改造工具一批等證物，現場儼然一地下兵工廠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。