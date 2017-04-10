總經理改當調酒師 她將代表台港澳參加世界調酒大賽
台南老爺行旅新秀調酒師蔡佳穎，是台南夜市大亨的獨生女，原本是立志要當總經理的，卻意外當上調酒師，還遭遇媽媽強力反對，只好拼比賽得獎來說服家人，調酒資歷不到1年，就以獨創的「使徒」雞尾酒，打敗台港澳調酒好手，今年5月將前往德國柏林參加世界雞尾酒大賽。
蔡佳穎的父親在台南的夜市經營韓國料理，因此她從小就立志要當總經理，於是就選擇高餐旅攻讀餐飲管理，2年前畢業後，自己投履歷到台南老爺行旅當服務員，1年前，被調去當夜場調酒師，媽媽以酒吧的交往比較複雜，全力反對。
未料蔡佳穎在調酒過程，堅定了自己人生方向，決定用參加比賽得獎來說服媽媽，以自身故事為題材，研發出「Apostol 使徒」雞尾酒，最近剛獲得百加得傳世雞尾酒大賽台港澳區域冠軍，是台灣人首位以台港澳區代表出賽的選手，今年5月18日將前往德國柏林參加總決賽，與30多國調酒師代表同場競技。
蔡佳穎說，「Apostol使徒」講的是西班牙籍移民美洲的故事，是Bacardi深蘭姆酒創辦人堅定不移的故事，更是自己找到調酒師這個人生目標的故事，以煙燻肉桂香氣與搭配Bacardi深蘭姆酒，熟陳後的獨有香氣呈現偏大人的酒感，再加上富有蜂蜜、糖蜜的香氣西班牙雪莉酒及巧克力酒，帶入出口的甘味，調出來的味道，正是人生的酸甜苦辣。
(中時)
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