凱蒂貓呼朋引伴登夢想機 長榮給驚喜
長榮航空與三麗鷗合作的彩繪機「夢想機」，今天在東京舉行首航典禮，除了超萌的凱蒂貓之外，KiKi LaLa、酷企鵝等都在機身上，長榮送出大驚喜，旅客直呼好幸運。
長榮備受喜愛的凱蒂貓（Hello Kitty）蘋果彩繪機（空中巴士A330-300型客機）功成身退，今天起長榮改推出「夢想機」，主角除了凱蒂貓之外，還有高人氣的KiKi LaLa、悠閒自在的布丁狗、喜愛冒險的大耳狗和活潑開朗的美樂蒂（Melody）等，鼓勵大家勇敢追夢，航向夢想國度。
長榮今天在東京羽田國際機場舉行「夢想機」首航儀式。長榮發言人柯金成致詞時表示，長榮航空從2005年起與三麗鷗合作，已推出第1、2代等主題彩繪機，備受國際肯定。曾被英國「每日郵報」評選為「全球8大最驚豔的彩繪機。美國專業旅遊雜誌「Global Traveler」也頒發「卓越原創服務大獎」。
柯金成表示，長榮要持續給旅客驚喜，今年推出4架全新彩繪機。繼3月酷企鵝「郊遊機」登場後，4至6月，分別推出三麗鷗家族成員領銜主演的「夢想機」、「派對機」及「友誼機」，飛航全球各地不同航點。
他說，台日關係友好，去年人員交流逾600萬人次，今年可望突破700萬人次，希望藉由這次彩繪機活動，貢獻力量。
長榮表示，嶄新面貌的「夢想機」、「派對機」、「友誼機」將延續凱蒂貓彩繪機的精神，設計一系列讓旅客愛不釋手的機上服務用品。乘客進入機艙首先映入眼簾的就是繽紛浪漫的頭墊紙與枕頭套，還有別具巧思的餐點、紙巾、刀叉、撲克牌等。
今天的首航儀式邀請駐日代表處顧問梁毅鵬、台灣觀光協會東京事務所所長鄭憶萍、東京國際空港航廈株式會社社長土井勝二、日本三麗鷗亞洲區CEO(近，去斤加十)友子等蒞臨剪綵。1060410
(中央社)
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