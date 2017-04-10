療養院開烘焙職訓班 助障礙者回歸社區

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衛生福利部八里療養院10日開辦身心障礙者職訓烘焙班，助障礙者學習一技之長、建立信心，日後也能回歸社區。（八里療養院提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年4月10日

衛福部八里療養院今天開辦身心障礙者職訓烘焙班，專家今天表示，職訓是職能治療重要一環，可幫助學習一技之長、建立信心，日後也能回歸社區。

為提升身心障礙者的就業能力，衛生福利部八里療養院接受新北市政府勞工局補助，今天起開辦為期6個月的「106年度身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班」。

八里療養院自民國91年起投入身心障礙者的職業訓練，歷年來，在該院受訓學員取得證照率平均為9成（其中99年、100年、101年、103年考照率甚至高達100%），並有約5成以上的學員都可順利就業。

院長陳俊鶯表示，病友依不同工作性質每月支領約新台幣1萬元的生活津貼，對病友而言意義重大，不但獲得工作的訓練機會，也建立病友日後回歸社區就業的信心。負責烘焙職訓班的職能治療師謝佩君說，本次開的烘焙職業訓練班，共有12名學員接受訓練。

除了第一天開始訓練精準的秤重食材外，未來課程將加強人際互動、社交技巧訓練，並在工作中加強病友壓力處理能力及對環境的適應力。

謝佩君表示，藉由實際工作訓練、烘焙製作、產品行銷等活動，增加精神病友的信心，改善社會大眾對精神病友標籤化的形象。

職能治療科主任張自強說，職業訓練及重建是職能治療最重要一環，不但可以幫助身心障礙者克服身心障礙的阻礙，更可幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感，進而強化獨立自主的能力，從依賴者成為生產者，順利回歸社區享受幸福人生。1060410

(中央社)