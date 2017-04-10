323占領行政院 魏揚：應全面無罪

針對「323占領行政院」案的判決結果，黑色島國青年陣線總召集人魏揚（見圖）表示，323事件應被認為是臨時性大型集會遊行，是人民合法表達訴求的管道，他們主張應比照318占領立法院「全面無罪」。（劉宗龍攝）

針對台北地院對「323占領行政院」案的判決結果，黑色島國青 年陣線總召集人魏揚（見圖）10日表示，他肯定法官對於煽惑他人犯罪的無罪判決，但對其餘因妨害 公務等罪被判刑的夥伴，他感到遺憾，他強調323事件應被認為是臨時性大型集會遊行，是人民合法表 達訴求的管道，他們主張應比照318占領立法院「全面無罪」。（劉宗龍攝）

針對台北地院對「323占領行政院」案的判決結果，黑色島國青年陣線總召集人魏揚10日表示，他肯定法官對於煽惑他人犯罪的無罪判決，但對其餘因妨害公務等罪被判刑的夥伴，他感到遺憾，他強調323事件應被認為是臨時性大型集會遊行，是人民合法表達訴求的管道，他們主張應比照318占領立法院「全面無罪」。

(中時)