NBA》火箭丹托尼與熱火史波斯查爭搶最佳教頭

火箭隊教練丹托尼本季率隊打出優秀戰績。(美聯社資料照)

《美聯社》此次邀請三位專欄作家進行NBA本賽季各獎項預測，對於年度最佳教頭人選方面，林書豪恩師丹托尼最具競爭力，熱火史波斯查也有機會角逐。

克勞欽斯基指出，火箭在上個賽季毫無作為，甚至是一個爛攤子，但自從丹托尼接手，讓哈登改打得分後衛之後，不但改變了整個球隊，而且還成為西區強權。

馬洪尼表示，丹托尼幾乎是以一人之力讓上季令人失望的火箭，蛻變成為西區最好的球隊，丹托尼功不可沒。

雷諾茲強調，熱火在季前少了韋德，而且還傷了波許，兩大主將缺陣的情況下球隊還能維持著一定的競爭力，更有機會搶下季後賽門票。

(中時電子報)