林錫耀：公平貿易列政院重要施政
行政院副院長林錫耀今（10）日在行政院接見「國際公平貿易組織」執行長索托（Mr. Dario Soto Abril）及澳洲與紐西蘭「公平貿易基金會」執行長歐森（Ms. Molly Harriss Olson）女士，就我國永續發展及公平貿易推動成果等議題交換意見。林錫耀指出，在民間及政府努力下，台灣已有起步，兩位執行長的到訪，代表台灣在公平貿易獲得國際關注，值得欣慰。
林錫耀指出，我國在1994年成立「行政院全球變遷政策指導小組」，1997年8月行政院更宣布將此一指導小組提升為「行政院國家永續發展委員會」，並自2002年5月起由行政院院長兼任主任委員，主要是為響應聯合國永續發展方針。近年來永續發展的會議已陸續提出政府的行動方案，最近也將公平貿易列為行政院重要施政方針之一。台灣在公平貿易推展工作，是由民間帶頭。
林錫耀表示，台灣社會很能接受進步思想與價值，並將其化為行動，公平貿易是近年來備受關注的理念，必須先推廣讓大家了解、認同，進一步採取行動後，相信會逐漸成為潮流。
公部門方面，林表示，政府可提出更有效的策略積極推動，如經濟部可輔導貿易商或商家多使用公平貿易產品；在政府採購方面，新政府上台後，政府公共採購政策已有調整，不再如以往用最低價格決定，而是改採最有利標精神，重視採購品質與價值，期望可逐步落實支持公平貿易精神。
國際連結部分，林錫耀指出，政府推動的「新南向政策」強調「以人為本」，未來也會把公平貿易的思維放入與東協、南亞國家的往來中，促成雙方更有利的交流成果。
(工商)
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