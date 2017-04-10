檳榔廢園及轉作最後一年補助 農委會鼓勵農民提出申請

農委會近年來鼓勵檳榔廢園。(林和生翻攝)

檳榔為國際癌症研究總署公告第一級致癌物，為預防癌症發生，農委會配合中央癌症防治政策，辦理檳榔廢園及轉作，舉凡平地或山坡地農牧用地種植檳榔園皆可參與，今年將是最後1年申請機會，農委會提醒農民，在年底前攜帶身分證及農地所有權狀等資料，向土地所在地鄉鎮公所提出申請。

農委會說明，為協助農民順利轉型，檳榔廢園可領取每公頃15萬元補助，並可選擇一次全園砍除或分3年砍除，倘若廢園後又轉作油茶等推薦作物，山坡地可領取補助種苗費5萬元及田間管理費5萬元，合計補助25萬元；平地則領取5萬元種苗費，無補助田間管理費，合計補助20萬元。

(中時)