美卡爾文森航艦證實朝北航向西太平洋
美國核子動力航空母艦卡爾文森號在官方臉書中證實，航艦駛出新加坡港之後，收到來自美軍太平洋司令部司令的直接命令，向北航行至西太平洋指定座標海域報到。
所謂的指定座標海域意指朝鮮半島海域。
美國海軍在最新發布的船艦部署狀態中顯示，尼米茲級（Nimitz）航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70）率領的航空母艦打擊群，還包括兩艘勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）、麥可墨菲號（USS Michael Murphy，DDG 112）、以及提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦香普蘭湖號（USS Lake Champlain，CG 57）。
伴隨卡爾文森號的這3艘戰艦，都配備精良的神盾作戰系統，除擁有強大的防空、反潛作戰能力，也具備戰區飛彈防禦、以及巡弋飛彈遠程岸轟作戰能力。
另外，依據美國海軍航艦攻擊群的組成編制，應該還包括1艘核子動力攻擊潛艦，但並未顯示在發布資料中。
卡爾文森號官方臉書指出，美軍太平洋司令哈里斯上將（Admiral Harry Harris）在卡爾文森號駛出新加坡港之後，命令這艘航艦向北航行，前往西太平洋指定座標海域，改變原先前往澳洲的計畫。
卡爾文森號航艦攻擊群今年元月5日離開加州聖地牙哥後，即部署在西太平洋地區，曾參與日本海上自衛隊、南韓海軍等多項雙邊海上安全操演，也在南中國海例行巡弋，引發中國大陸的高度關注。1060410
(中央社)
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