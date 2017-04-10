台灣三朵花 醫師陳耀昌還原台灣史

我要評比

台灣文學獎得主、知名醫師作家陳耀昌教授，將於12日下午2時在國立台灣圖書館講演「台灣三朵花--以歷史小說還原台灣史」。究竟是那台灣三朵花？醫生小說家陳耀昌開講說分明。

陳耀昌現任台灣大學醫學院名譽教授、台大醫院主治醫師、台灣細胞醫療促進協會(TACT)理事長，曾任東華大學原住民民族學院駐校作家，著有「福爾摩沙三族記」、「島嶼DNA」、「傀儡花」等書。陳耀昌也是台灣第一位骨髓移植的先行者，對於台灣人的基因密碼有深切的觀察與研究

2016年，陳耀昌更以「傀儡花」作品，榮獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎的殊榮。

九昱文教基金會提倡書香社會的理念，與國立台灣圖書館合辦人文講座。陳耀昌教授「台灣三朵花--以歷史小說還原台灣史」公益演講，12日下午2時在台灣圖書館舉行，歡迎聆聽。1060410

(中央社)