租賃住宅草案 租金6千元以下免稅

行政立法協調會報今天討論租賃住宅市場發展條例草案，規劃租賃住宅市場透明、專業化，且預計減免租賃稅率，月租金在新台幣6000元以下，可以免稅。

內政部研訂「租賃住宅市場發展條例」，行政院發言人徐國勇轉述表示，條例草案已於3月29日通過行政院審查，待行政院院會通過後，將送立法院審議。

徐國勇說，統計國內有租賃住宅需求者估計超過285萬人，涵蓋總人口1/8。但現行租賃住宅市場仍有許多問題，包含租賃權利義務關係不對等、住宅租賃廣告資訊不透明、沒有便捷糾紛處理機制等，為提供更多保障及鼓勵房東出租，因此制定條例草案。

徐國勇指出，住宅租賃條例將住宅租賃租約全部納入契約規範，包含在消費者保護法保障之外的非具消費關係住宅，提供租賃雙方更全面性的保障；此外，要求受託刊登住宅租賃廣告的經營方應負特定資訊的查證責任，確保承租人獲得正確資訊，簽訂公平對等的住宅租賃契約。

租賃當事人也可選擇加入出租人或承租人的非營利團體，利用團體內部提供的互助機制；且應由直轄市或縣（市）不動產糾紛調處委員會進行爭議調處，由政府扮演公正專業的第三人角色。

此外，政府將鼓勵個人房東透過專業代理代管或代租，給予所得稅、地價稅及房屋稅相關租稅優惠，若月租金收入在6000元以下免所得稅、6000至2萬元有優待稅率、超過2萬則可扣除43%必要費用。

徐國勇說，租賃住宅市場發展條例參考現有的不動產仲介法律規範，希望扶植另一個服務業產業。條例訂定租賃住宅服務業管理及業務規範，要求服務人員取得專業證照，以強化租賃住宅服務業制度及服務品質，建構專業租賃服務制度。

鑑於現有不動產仲介也承接租賃業務，徐國勇說，政府會給予1年的緩衝期、之後再有2年過渡期，3年過後，住宅租賃仲介必須訓練測驗合格，取得證照後才能營業，並每4年重新訓練換證。

至於住宅租賃業者，政府採用許可跟登記制，一定要用公司型態，並加入同業公會，領有登記證。也將建立營業保證金代償機制，業者要繳交保證金作為損害代償，讓房東房客都受到保障。1060410

(中央社)