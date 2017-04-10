數位動漫人才扎根 高雄產官學結盟

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為讓數位動漫人才向校園扎根，高市教育局、經濟部加工出口區處及台灣產學策進會攜手，10日結合高雄12所高中職學校宣示成立「大高雄數位動漫人才聯盟」，向高中職校扎根動畫基礎教育。（高市教育局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年4月10日

培植校園數位動漫人才，高雄市教育局、經濟部加工出口區處及台灣產學策進會攜手並結合高雄12所高中職學校，宣示成立「大高雄數位動漫人才聯盟」，在高中職扎根動畫基礎教育。

結盟儀儀式下午在高雄軟體園區舉行，高市教育局長范巽綠、加工出口區處長黃文谷與台灣產學策進會理事長、中山大學校長鄭英耀共同堆疊代表夢想等5大元素的積木，宣示聯手推動動漫產業從校園向下扎根，培育高雄優秀動畫人才。

現場高雄12所具有美術班、藝術、設計、資訊等相關群科的高中職學校代表也共同宣示成立「大高雄數位動漫人才聯盟」。各校觀禮學生們並參與「動漫創製工作坊」，透過講授動畫、漫畫概念、動漫動作、表情與動態效果教學等、瞭解動漫製作過程原理與技巧。

參與實作體驗的中華藝術學校多媒體動畫科一年級學生洪翎嘉均興奮地說，學動漫真的很有趣，尤其看見自己的畫作，如人、小鳥、小狗、星星、輪船等，透過手機科技的幫助能動能飛，就像卡通裡的動畫一樣，覺的很有趣與新鮮，也學到很多動漫知識，希望未來能學習與吸收更多動漫技術。

范巽綠表示，「大高雄數位動漫人才聯盟」成立後，教育局將透過產學合作模式，引進產業與國際業師資源，推「數位動漫」從校園扎根，讓高中職啟蒙美學，連結產業、大學院校接受進階教育，以縮短產學落差，並以「築巢引鳳」方式，銜接高中職、大學與產業三方人才需求，協助青年學子定錨職涯方向。

鄭英耀說，這次與高雄市教育局首度合作，讓高雄高中職教育端及早認識「跨領域」數位內容產業人才的重要性，過去大專院校才開始啟動人才培育工作，已無法完全滿足市場所需，應讓孩子及早學習美感、文學、及創意等滋養「動漫」園地的元素。 1060410

(中央社)