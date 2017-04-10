遠雄大巨蛋 14防災維護工項全可施工
台北市都發局今天表示，遠雄所提14項防災維護工項，經過專業審查，繼去年9月核准1至7項，今天再度核准第8至14項，而基於安全考量，遠雄大巨蛋全區3樓以上帷幕外牆及樓版可先灌漿施作。
都發局說，因颱風季節將至，考量建物鏽蝕嚴重，同意大巨蛋全區（巨蛋棟、商場棟、影城棟、旅館棟、辦公棟）3樓以上帷幕外牆及樓版可先行灌漿施作；但2樓以下應收到台建中心評定報告書及都審完成確認後，才可施作。
都發局104年5月20日勒令大巨蛋停工，遠雄向台北高等行政法院聲請停止執行停工處分，並提出行政訴訟，要求撤銷處分。台北高等行政法院裁定遠雄可針對載重、水浮力、鏽蝕與坍塌等4項問題進行施工。
遠雄共提出14項防災維護工項，其中第1至7項已於去年9月核准，包括損傷維護工程、防洪排水系統、屋頂鈦版相關工程、全區地下室完整結構體工程、防火批覆和防火漆（巨蛋棟、商場棟、影城棟）、PC看台版結構工程及巨蛋帷幕牆相關工程。
都發局表示，經專業公會審查後，同意遠雄所提的第8至14項工項可恢復施工，包括商場帷幕牆相關工程、商場棟屋頂結構相關工程、辦公棟2樓雨庇及外牆相關界面工程、影城棟3樓雨庇及外牆相關界面工程、辦公棟屋頂造型柵欄、影城棟帷幕相關工程、影城棟屋頂結構相關工程。
都發局強調，遠雄在施作工項前，承造人、監造人及專任工程人員須到場並拍照記錄。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。