遠雄大巨蛋 14防災維護工項全可施工

我要評比

台北市都發局今天表示，遠雄所提14項防災維護工項，經過專業審查，繼去年9月核准1至7項，今天再度核准第8至14項，而基於安全考量，遠雄大巨蛋全區3樓以上帷幕外牆及樓版可先灌漿施作。

都發局說，因颱風季節將至，考量建物鏽蝕嚴重，同意大巨蛋全區（巨蛋棟、商場棟、影城棟、旅館棟、辦公棟）3樓以上帷幕外牆及樓版可先行灌漿施作；但2樓以下應收到台建中心評定報告書及都審完成確認後，才可施作。

都發局104年5月20日勒令大巨蛋停工，遠雄向台北高等行政法院聲請停止執行停工處分，並提出行政訴訟，要求撤銷處分。台北高等行政法院裁定遠雄可針對載重、水浮力、鏽蝕與坍塌等4項問題進行施工。

遠雄共提出14項防災維護工項，其中第1至7項已於去年9月核准，包括損傷維護工程、防洪排水系統、屋頂鈦版相關工程、全區地下室完整結構體工程、防火批覆和防火漆（巨蛋棟、商場棟、影城棟）、PC看台版結構工程及巨蛋帷幕牆相關工程。

都發局表示，經專業公會審查後，同意遠雄所提的第8至14項工項可恢復施工，包括商場帷幕牆相關工程、商場棟屋頂結構相關工程、辦公棟2樓雨庇及外牆相關界面工程、影城棟3樓雨庇及外牆相關界面工程、辦公棟屋頂造型柵欄、影城棟帷幕相關工程、影城棟屋頂結構相關工程。

都發局強調，遠雄在施作工項前，承造人、監造人及專任工程人員須到場並拍照記錄。1060410

(中央社)