日圓走軟加上市場疑慮減緩 日股收紅

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東京股市今天收紅，主因日圓走軟帶動汽車製造和其他出口股；此外，投資人對美國上週發射飛彈攻擊敘利亞的疑慮有所減緩。

法新社報導，日經225指數收盤上漲0.71%或133.25點，報18797.88點。東證一部指數收盤上漲0.66%或9.88點，來到1499.65點。

美國總統川普下令空襲敘利亞一座空軍基地，以報復敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）政權在國內發動致命化武攻擊，導致地緣政治緊張局勢升溫。

三菱日聯摩根士丹利證券公司（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities）策略分析師告訴彭博：「敘利亞新聞對市場來說是個壞消息，但不像是今天或明天又會發生什麼大事。」

他還說：「日圓持續走軟，也使得出口股買氣升溫。」（譯者：中央社劉文瑜）1060410

(中央社)