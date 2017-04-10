嘉義城隍廟註生娘娘首收「契子」 行「掛貫」古禮
嘉義市城隍廟註生娘娘首次收「契子」，今天舉行「掛貫」儀式，祈求註生娘娘庇佑平安長大，父母親及孩子們也向註生娘娘祝壽，張義明夫妻獲賜小金鏟子而懷孕生下3個月大女兒，特地回廟拜註生娘娘當契子。
張義明與太太周巧玲婚後孕育一女，想懷第2胎卻努力4、5年仍沒消息，2年前到城隍祈求賜助孕小金鏟，求得小金鏟後，果然懷孕了，但身體有狀況致小產，半年後再有喜，今年1月產下小女兒「心心」，今天拜註生娘娘當契子。
城隍廟董事長葉源助說，想成為註生娘娘的「契子」，需先到廟裡登記，向註生娘娘焚香稟報擲一聖筊後，可正式成為註生娘娘的「契子」，再遵循古禮「掛貫」，祈求護佑孩子平安長大至16歲，行「脫貫」之禮。
葉源助說，「貫」是用紅紗線串上古錢作成項鍊，在祭拜註生娘娘加持後掛在小孩的脖子上求平安，每年農曆3月20日註生娘娘聖誕千秋之日前後，將邀契子回廟團員，滿十六歲的契子，廟方也將依傳統習俗通知回廟「脫貫」，祝福「契子」成功轉大人。
葉源助表示，農曆3月20日註生娘娘聖誕千秋是求子及求作「契子」的好時機，求子者可以準備象徵種花欉結子的春仔花、象徵代代相傳的紅絲線及緣粉，敬拜註生娘娘，也可求「增產報國好孕到」助孕小金鏟回房擺置，一同祈求註生娘娘助孕成功。
(中時)
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