為母則強抗癌近20載 聖功助圓夢餘生無憾
「快樂活過一天，我就賺到一天！」47歲吳美麗抗癌近20載，歷經丈夫辭世，獨自撫養子女長大，她多次進出安寧病房，用意志力及樂觀態度面對餘生，今天聖功醫院為她圓夢，偕子女到兒時常去的寺廟拜拜，讓她笑中帶淚說「此生無憾」。
吳美麗與丈夫結婚不久，發現罹患小腸癌，接受手術治療，逐步控制病情，後來生下小兒子坐月子，感覺身體不適，緊急到醫院就診，發現癌細胞擴散到大腸、肝臟，幾乎沒能親自照料稚子。
未料，命運的試煉未曾停下腳步，她罹癌的隔年，丈夫肝硬化病逝，留下她們母子三人。吳美麗一度快撐不下去，想自私帶著稚子走上絕路，但幾經掙扎，不願來世結惡緣，轉念決定再苦也要力抗病魔。
她一手帶大兩名子女，大女兒就讀輔英科大護理系，媽媽鼓勵她將來幫助更多需要照顧的人；小兒子讀台南應用科大，姊弟倆半工半讀補貼家計，她相當欣慰孩子乖巧、早熟，凡事不必她擔憂。她用樂觀態度面對命運磨難，直說「開心活過一天，我就賺到一天啦！」
然而，最近她身體每況愈下，醫師宣判來日不長。今日天主教聖功醫院為她完成心願，找來子女、醫院同仁及社工，一同回到她兒時常去的大崗山超峰寺拜拜撫慰心靈，順道提早為她慶祝母親節，合唱《天下媽媽都是一樣的》、《感恩的心》等歌曲，場面溫馨動人。
(中時)
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