高市身障街頭藝人個人助理陪伴自立生活

街頭藝人阿真（右）罹患先天性肌肉萎縮症，申請社會局個人助理方案，幫助她生活自立。（柯宗緯攝）

街頭藝人阿真（右）罹患先天性肌肉萎縮症，申請社會局個人助理方案，幫助她生活自立。（柯宗緯攝）

高雄市街頭藝人阿真，罹患先天性肌肉萎縮症，她不良於行以電動輪椅代步，日常生活及行動必須仰賴家人。去年起，她向社會局申請自立生活支持服務，有了個人助理陪伴左右，方便採買手工藝材料、上課或到圖書館借書。

阿真平常在高市勞工公園當街頭藝人縫製布偶維生，然而礙於先天肌萎症所苦，行動無法自如；她從小個性獨立自主，主動向社會局申請自立生活支持服務，透過個人助理協助，不再因障礙所受限，能過自己想過的生活。

阿真接受個人助理服務1餘年，生活變得更多采多姿。她說，在助理協助下，能夠參與課程，到圖書館借書，或到手工藝材料行購買物品，縫製布娃娃、布包，「這些是我從沒真正做過的事，以前只能在腦袋空想！」

她說，過去不好意思麻煩年邁父母，或等候家人空閒時才能協助，很多事情難以執行或受限。現在與個人助理討論自己想做的事情，並依照自身想法完成，「讓我更有自信面對我未來的人生。」她也鼓勵身心障礙者勇於規畫自己的人生，申請個人助理完成夢想。

高市社會局每年辦理2場教育訓練，培訓144位個人助理及21位同儕支持員，提供8330小時服務。目前線上有22位個人助理，薪資以每小時140元計算，政府出資7成，另3成由使用者負擔。該項服務委託高雄市脊髓損傷者協會辦理，歡迎有自立生活支持服務需求的身障朋友提出申請。

(中時)