溫之韻假意幫閨蜜牽紅線詐2600萬 判刑6年

「假貴婦」溫之韻詐騙胖達人董娘，遭高院判決有期徒刑9年，另外，她假意幫閨蜜牽紅線，實際上卻是一人分飾兩角，先用叔父林振源名義，說溫的哥哥死亡，需要喪葬費用，直到事發後還以要遭媒體抹黑急需金錢疏通，4年半下來詐得2600多萬，士林地院宣判，溫之韻共犯47罪，不得易科罰金部分，判決有期徒刑6年，得易科罰金部分，判決1年6月，犯罪所得全數沒收。

判決指出，溫豪奢揮霍，宣稱自己在北投有兩棟高價房屋，以及家族有數10億土地資產可供繼承，營造出具有財力的假象，四處向朋友周轉借錢，其中洪姓閨蜜字2011年開始，溫虛構一個叔父林振源單身多金，假意有心交往，實際上，根本沒有這個人。

溫通電話時使用變聲器，兩人都透過通訊軟體、電子郵件聯絡，一人分飾林與友人丁性交人在旁「敲邊鼓」，2011年開始，缺錢繳遺產稅、女兒在加拿大學費遭凍結，每次都借20萬到70萬，還有一個月借款6次，直到2013年4月，林振源開始發簡訊：「慧敏（溫之韻）的哥哥一大早發病危通知，想到就令人鼻酸」、 「敏兒哭到泣不成聲」、「感嘆她哥哥為何早早離逝，兄妹情緣短短數載」。

溫又騙了閨蜜2年，連遭刑事局約談，都能謊稱是遭人栽贓，需要訴訟費用，還要疏通媒體，又多借62萬，總共累積詐騙金額高達的2682萬7000元。最後是閨蜜發現，溫的哥哥還好好活著，才驚覺自己遭欺騙。

判決指出，溫正值壯年，不思正途取財，至今都沒有和解彌補損害，採一罪一罰，分別判決數月到1年多共計47罪，不得易科罰金部分，應執行刑6年，其他1年6月，得易科54萬5000元。

(中時)