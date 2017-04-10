被控撞死人不聞問 前立委盧嘉辰陪同妻子捻香

被控撞死人不聞問，吳麗香在盧嘉辰陪同下捻香。(蔡依珍攝)

新北市前立委盧嘉辰的妻子吳麗香遭家屬控訴撞死人不聞不問，事隔11天，吳麗香下午在丈夫盧嘉辰陪同下，到桃園殯儀館游男靈堂上香，盧低姿態強調都有和游男父親、蘆竹交通分隊聯繫，可能表達或連絡方面有不足才會造成誤會，未來會盡全力彌補，該負的責任絕不逃避。

盧嘉辰說，案發之後一直有跟家屬聯絡，聯絡管道是亡者的爸爸，不時噓寒問暖，關心解剖和架設靈堂時程，他也和蘆竹交通分隊廖姓警官保持聯繫，希望透過多重管道了解，但卻得到時間未定的回應，強調可能表達或連絡方面有不足才會造成誤會。

盧嘉辰強調，妻子會承擔、會全權負責到底，開車方面沒守法部分會接受懲罰、家屬部分會想盡辦法彌補，他也為妻子求情，不捨地說案發後她天天以淚洗面，但事情發生了，就要面對現實，對於造成大家困擾、浪費社會成本，夫妻倆也一鞠躬向社會道歉。

面對外界批評耍特權、被禮遇，盧嘉辰喊冤，強調現在公務單位非常親民、便民，他從頭到尾沒有說自己是誰，只是陪同妻子到場了解，絕對沒有耍特權，若有甘願受天打雷劈，妻子也要勇於承擔，絕不護短。

(中時)