佔領政院案11人被判刑 魏揚：都該無罪
台北地方法院今天宣判「三二三攻占行政院」案，11名被告被判有罪；本案獲判無罪的魏揚強調，會持續堅持全體無罪的訴求；律師團則說，收到判決書後會跟當事人研擬是否提上訴。
太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，台北地方法院今天審結。21名被告中，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等10人，被控涉犯煽惑他人等罪部分均無罪。
另，陳威丞、謝昇佑等11名被告，分別涉犯妨害公務、損壞公物等罪，分別被判有期徒刑3個月到5個月不等刑期，均得易科罰金。
魏揚等人在北院宣判後，於北院門口舉行記者會。魏揚說，希望整場佔領行動，法官對所有被告都能做出無罪判決，因為在「三二三攻占行政院」的當下，這種臨時性的大型集會遊行，屬於人民合法表達訴求的管道，警方進行驅離，對人權造成侵害。
「保障言論自由、檢方不要上訴！」魏揚還指出，對於這場運動的「轉型正義」，到現在還沒落實，呼籲政府嚴肅看待這件事情。
本案獲判無罪的吳濬彥說，當時會進入行政院，是要提出反對服貿的主張、服貿30秒審查的草率，對於其他被法院判決有罪的夥伴，非常遺憾。
辯護律師團召集人尤伯祥指出，辯護律師團會在收到判決書之後，與當事人研究是否提起上訴；此外，站在律師團的角度來看，「三一八占領立法院」與「三二三攻占行政院」案，這兩天的行動，在法律上的評價是一樣。
至於檢方是否提出上訴？台北地檢署表示，待收到法院判決書後，再研擬是否提出上訴。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。