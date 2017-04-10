佔領政院案11人被判刑 魏揚：都該無罪

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台北地方法院今天宣判「三二三攻占行政院」案，11名被告被判有罪；本案獲判無罪的魏揚強調，會持續堅持全體無罪的訴求；律師團則說，收到判決書後會跟當事人研擬是否提上訴。

太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，台北地方法院今天審結。21名被告中，黑色島國青年陣線總召集人魏揚等10人，被控涉犯煽惑他人等罪部分均無罪。

另，陳威丞、謝昇佑等11名被告，分別涉犯妨害公務、損壞公物等罪，分別被判有期徒刑3個月到5個月不等刑期，均得易科罰金。

魏揚等人在北院宣判後，於北院門口舉行記者會。魏揚說，希望整場佔領行動，法官對所有被告都能做出無罪判決，因為在「三二三攻占行政院」的當下，這種臨時性的大型集會遊行，屬於人民合法表達訴求的管道，警方進行驅離，對人權造成侵害。

「保障言論自由、檢方不要上訴！」魏揚還指出，對於這場運動的「轉型正義」，到現在還沒落實，呼籲政府嚴肅看待這件事情。

本案獲判無罪的吳濬彥說，當時會進入行政院，是要提出反對服貿的主張、服貿30秒審查的草率，對於其他被法院判決有罪的夥伴，非常遺憾。

辯護律師團召集人尤伯祥指出，辯護律師團會在收到判決書之後，與當事人研究是否提起上訴；此外，站在律師團的角度來看，「三一八占領立法院」與「三二三攻占行政院」案，這兩天的行動，在法律上的評價是一樣。

至於檢方是否提出上訴？台北地檢署表示，待收到法院判決書後，再研擬是否提出上訴。1060410

(中央社)