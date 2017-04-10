李凈瑜台胞證遭註銷 內政委員會抗議

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民進黨前黨工李明哲妻子李凈瑜原定赴陸尋夫，卻遭註銷台胞證。立法院內政委員會今天通過臨時提案，重申聲援李明哲的立場，呼籲中共立即釋放李明哲，並抗議中方漠視人權。

民主進步黨前黨工李明哲遭中國大陸關押，他的妻子李凈瑜原定今天赴北京尋夫。海基會副秘書長兼發言人李麗珍上午表示，大陸公安部已通報內政部移民署，表示李凈瑜台胞證已遭註銷。

立法院內政委員會下午審查內政部入出國及移民署預算解凍案，朝野立委關注移民署對此案做了哪些努力。移民署長何榮村說，相關處理程序從上星期開始，陸委會、海基會就密切聯繫，移民署會盡量協助讓李凈瑜快點通關，寧可加開查驗台；上午9時主動與陸方聯繫，詢問李凈瑜的證件能不能上飛機，採取主動方式處理。

內政部長葉俊榮說，上午移民署盡量促成李凈瑜通關，但李凈瑜能不能到大陸去，還牽涉到台胞證問題，就移民署角度而言，已盡力促成。

內政委員會召委、民進黨立委姚文智說，李凈瑜的台胞證是「非正常的取消」，顯然是因政治因素；國民黨立委黃昭順則認為內政委員會應對此「有所表示」。

最後，內政委員會通過臨時提案，針對李明哲遭中國大陸逮捕調查，李凈瑜擬赴陸營救，中共卻拒絕家屬探視，註銷其旅行證件，內政委員會重申聲援李明哲之立場，呼籲中共立即釋放李明哲，並抗議中方漠視人權。1060410

(中央社)