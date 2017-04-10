與老公起口角怒摔電腦回娘家 悍婦分居2年被判離

黃姓女子不滿賴姓老公下班回家後即沉迷網路世界，並與多名女性搞曖昧，不僅氣得摔掉電腦，還回娘家照顧車禍重傷的母親後，即拒絕再返夫家。儘管2人分居只有2年，但黃女不僅被賴某訴請離婚判准，還丟掉2名未成年子女的監護權，更得每月給付扶養費1萬元。

判決書指出，在公司擔任會計的黃姓女子，與任作業員的賴姓男子於2005年結婚，婚後育有1男1女，目前子女均未成年。2人結婚後原本與賴某父母同住，長子出生後曾出外租屋居住2年，之後又搬回與賴某父母同住。

賴某指控，婚後黃女以他沈迷網路、有外遇為由，時常藉故與他爭吵，甚至不顧父母、子女在場仍對他叫囂辱罵。有次黃女看他使用電腦，竟然大發脾氣怒摔電腦，經勸阻不聽，於報警後才稍微平息。

賴某表示，2014年底黃女擅自將子女帶回娘家居住後，除返家對他及公婆大聲叫罵及吵架外，並未回家居住；還半夜不讓他睡覺，逼他簽離婚協議書，導致他不堪同居之虐待，於是向法院訴請離婚。

黃女則認為，賴某工作表現不佳，經常換工作，未盡照顧家庭的責任，導致她必須另覓工作才能維持家計；還經常藉故與她口角，並與家人對她施暴。女兒出生前後，賴曾與多位女性有過於親密的曖昧互動，被她發現要求盡快解決，對方卻不願積極處理，導致雙方為此經常吵架。

黃女還說，賴某下班後常沈迷網路世界，不顧孩子的教養，將責任全推給父母承擔，長年未盡人夫、人父之責；加上賴某父母對內孫、外孫有不公平對待，讓她感到委屈不平。

黃女強調，2014年底回娘家，主要是為照顧車禍重傷的母親，但賴某從未前來探望，已違背倫常，她並未惡意遺棄賴某；雙方感情不睦起因於對方外遇、不照顧妻兒所致，賴應負較大責任，請求離婚並無理由。

不過，一、二審法官均認定，黃女搬回娘家雖說是為了照顧重傷的母親，但照顧至親並非只有離開家庭一途，雙方沒有溝通解決之道，毫無修補彼此關係的意思及具體行動，顯見雙方已經失去感情基礎，沒有復合的可能。經囑託社福團體評估後，發現2名未成子女自幼由賴某父母照顧，與賴同住較適合，黃女則需每月給付扶養費。

(中時)