敘利亞牽動局勢 俄海軍活動頻率史無前例

俄國海軍的庫茲涅佐夫上將號航空母艦。(圖/美聯社資料照)

美國海軍上將霍華德。(圖/美聯社資料照)

美國總統川普(Donald Trump)上周五為懲罰敘利亞使用化武攻擊平民，而發射飛彈攻擊該國軍事設施，讓敘利亞的長期盟友俄國大感不滿，讓美俄的關係更加降至谷底，而美國海軍上將霍華德（Michelle Howard）則在這個敏感的時機指出，俄國海軍活動的頻率日益增加，甚至高於冷戰時期，是史無前例的頻率，呼籲北約(NATO)同盟的國家要一起攜手對抗來自俄國的威脅。

據《路透社》報導，美國海軍上將霍華德領導了北約拿坡里聯軍指揮部和美國海軍駐歐非指揮部，她在周六的導彈防衛會議上指出，俄國海軍這幾年雖然規模不如冷戰時期來得大，但明顯增加了活動的頻率，她表示：「我們在蘇聯時期從未見過這種頻率，這是一個前所未見的活動頻率」，而她也表示俄國海軍增加的活動，包括持續不斷的網路攻擊，以及俄國飛機時常「不專業」的飛靠近美國和其他同盟國的軍艦。

俄國海軍的庫茲涅佐夫上將號航空母艦。(圖/美聯社資料照)

霍華德也指出，俄國近年活動範圍逐漸增大，包括部屬了庫茲涅佐夫上將號(Admiral Kuznetsov)航空母艦到地中海地區、增加北大西洋及北極地區的巡邏活動、俄國潛艇在黑海頻繁地出沒，她表示，她明白俄國海軍是全球性的海軍，但最近幾年中，它在歐洲水域這個軍區的活動時十分頻繁，威脅有增無減。

霍華德還指出北約盟軍的潛在威脅在於，各國會因為關注鄰近自己國土的威脅而分散了注意力，對此她表示北約應該增強軍力，來向俄國顯示出同盟的力量和決心，她也稱近期俄國和挪威簽下一起建造潛艇的協議是北約加強合作的表示，而她也歡迎歐洲夥伴一起進一步開發新的資源。

俄國格里戈洛維奇海軍上將號巡防艦2016年11月發射「口徑」巡弋飛彈的畫面。（圖/美聯社資料照）

美國在上周五向敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈轟炸敘利亞空軍基地，俄羅斯海軍也隨即派原駐克里米亞半島的格里戈洛維奇海軍上將號（Admiral Grigorovich）飛彈巡防艦，穿越博斯普魯斯海峽，駛入地中海，前往敍利亞的塔爾圖斯港，也讓局勢更加緊張。

(中時電子報)