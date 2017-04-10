行政院新住民協調事務委員會副召集人黃乃輝拜會澎湖縣政府
為落實總統府「新南向政策綱領」及行政院「新南向政策推動計畫」，加強人才培育，整合地方政府資源與力量，提供新住民及其子女在臺灣更完善權益與保障。行政院新住民協調事務委員會副召集人黃乃輝10日前往澎湖縣政府拜會縣長陳光復。
會中雙方針對新住民子女教育語言師資與學習等議題交換意見。陳光復對於黃副召集人提供澎湖縣新住民業務建議與指導，表達由衷感謝。期盼鼓勵新住民子女學習東南亞語言，建立新住民子女友善學習環境。
陳光復表示，縣府為照顧新住民，已持續推動多項關懷新住民政策，包括訓練有關東南亞國語言導遊訓練、新住民關懷據點設立、新住民學習中心及成人教育班等，未來期盼強化新住民子女人才培育，建立新住民及其子女友善平等的生活環境。
包括秘書長胡流宗、參議張瑞棟、盧春田、社會處長蘇啟昌、教育處長葉子超、苗栗縣成功國小校長黃俊杰等在場陪同，雙方針對新住民子女教育語言師資與學習等議題交換意見。
(中時)
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