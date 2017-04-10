增強弱勢孩童學習力 愛鄰協會將辦單車環島
新竹縣愛鄰社區關懷協會為喚起社會大眾，重視弱勢家庭孩童課輔需要，並鼓勵弱勢家庭孩童參與單車環島的體驗教育，將舉辦為期10天的「2017綠光種子─逆轉騎士單車環島活動」，並希望這項成年禮活動，成為綠光種子教室的傳統。
協會指出，首次舉辦的「2017綠光種子─逆轉騎士單車環島」，是希望藉由單車環島的挑戰激發出孩子的潛能，學習正面積極態度面對困難，並多加認識台灣這塊地土。
目前規畫的10天成年禮單車活動中，首日從新竹市香山到苗栗通霄，里程數是100公里，10日的總里程將達1000公里左右，由於這是體力與耐力、意志力的考驗，因此最近已在新竹縣的各路段展開跑步、騎單車等核心肌群訓練，還有體力、變換隊形、應變處理等，參加對象則是國小5、6年級學生暨綠光畢業的國中生。
協會表示，相關報導指出台灣有16萬的兒童，因家庭有特殊問題，以及課後缺乏輔導資源，若無社會的介入與幫助，將來很有可能陷入不良的環境，造成個人傷害及社會需要付出更大的代價，因此有句口號「多一點課輔，少蓋1所監獄」。
愛鄰社區關懷協會自2010年起陸續在竹東、二重、新埔成立了3間「綠光種子教室」，免費提供弱勢家庭兒童擁有高素質的課後課程，希望這些孩子不至因為家庭環境不佳、資源不足，而輸在人生起跑點上，成為社會負擔，目前現在3間教室共有130位兒童。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。