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增強弱勢孩童學習力 愛鄰協會將辦單車環島

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增強弱勢孩童的學習力愛鄰協會將辦單車環島
新竹縣愛鄰社區關懷協會為喚起社會大眾重視弱勢家庭孩童課輔需要，將舉辦為期10天的「2017綠光種子─逆轉騎士單車環島活動」。（陳育賢攝）

新竹縣愛鄰社區關懷協會為喚起社會大眾，重視弱勢家庭孩童課輔需要，並鼓勵弱勢家庭孩童參與單車環島的體驗教育，將舉辦為期10天的「2017綠光種子─逆轉騎士單車環島活動」，並希望這項成年禮活動，成為綠光種子教室的傳統。

協會指出，首次舉辦的「2017綠光種子─逆轉騎士單車環島」，是希望藉由單車環島的挑戰激發出孩子的潛能，學習正面積極態度面對困難，並多加認識台灣這塊地土。

目前規畫的10天成年禮單車活動中，首日從新竹市香山到苗栗通霄，里程數是100公里，10日的總里程將達1000公里左右，由於這是體力與耐力、意志力的考驗，因此最近已在新竹縣的各路段展開跑步、騎單車等核心肌群訓練，還有體力、變換隊形、應變處理等，參加對象則是國小5、6年級學生暨綠光畢業的國中生。

協會表示，相關報導指出台灣有16萬的兒童，因家庭有特殊問題，以及課後缺乏輔導資源，若無社會的介入與幫助，將來很有可能陷入不良的環境，造成個人傷害及社會需要付出更大的代價，因此有句口號「多一點課輔，少蓋1所監獄」。

愛鄰社區關懷協會自2010年起陸續在竹東、二重、新埔成立了3間「綠光種子教室」，免費提供弱勢家庭兒童擁有高素質的課後課程，希望這些孩子不至因為家庭環境不佳、資源不足，而輸在人生起跑點上，成為社會負擔，目前現在3間教室共有130位兒童。

(中時)

關鍵字：單車環島愛鄰協會
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