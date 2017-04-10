八旬老婦患水腦症 南市醫開刀救命

80歲的邱姓老婦日前突然無法言語、食慾不佳，身體越來越虛弱，甚至站不住，2天後更因昏迷被送急診。經電腦斷層掃描發現腦室內出血及水腦症，台南市立醫院透過暫時性腦室外引流與腦室腹腔引流手術治療後，目前邱婦恢復良好，已出院返家休養。

市醫神經外科醫師鄭憲宗表示，據內政部統計，今年2月台灣老化指數首度破百達100.18，代表老年人口超過幼年人口，已是不折不扣的高齡化社會。人口老化不僅衝擊社會經濟，也增加醫療照護的需求，像走路緩慢、不穩、時常跌倒、記憶力大幅減退，甚至出現小便失禁等，這些都是老化可能面臨的生理問題。

鄭憲宗強調，一旦病情無法控制、治癒或開始喪失自理生活能力時，家人無力親自照護，往往選擇送到養護機構，對患者的身心或家屬經濟負擔，都可能產生不小的影響。

鄭憲宗指出，邱姓老婦出現意識不清且需經鼻胃管灌食時，家屬曾經一度想將她送到安養機構，經他鼓勵並透過腦室腹腔引流與腦室外引流手術，成功恢復意識與活動力後，如今不僅不需送到機構，還能回家與家人一起生活。

鄭憲宗說，腦中的腦脊髓液具有保護作用，但是當腦脊髓液過度形成或再吸收減少，以及腦脊髓液的流動受到阻礙時，就會產生水腦症狀。水腦症有3個特別症狀，包括：智能記憶力減退、步態不穩、尿失禁等，如果家中長者短期內突然出現這些症狀，應該盡速就醫接受手術治療，如此即能順利復原。

(中時)