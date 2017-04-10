豐山地質破碎 出入危險
阿里山鄉豐山村是台灣地勢最高的平地農村，要進出這裡只能靠著唯一一條豐山聯絡道進出，但在921地震造成豐山地區的地質破碎，又經過88風災，造成唯一的道路成危險路段，後縣府開闢新的聯絡道才逐漸改善，目前正在施作明隧道工程，讓豐山村民有條更安全的道路回家。
在921大地震前，要進入豐山村只有一條社後坪聯絡道路，這一條道路為進入豐山村的重要道路，除此也無其他路可走，因此在早期豐山旅遊熱門期間，在假日期間經常擠滿了車輛。在921大地震之後，造成豐山地區嚴重坍塌，對外交通中斷，因此豐山村也對外中斷數日。
豐山村民為了與對外聯繫，只能在清水溪溪底開設便道進出豐山，後縣府為了讓豐山居民有安全的道路使用，因此利用清水溪溪底便道在山壁間開新道路編號為149甲。雖開了新路讓居民及遊客使用，但這路段靠近豐山村路段的山坡經常有落石發生，十分危險且影響交通。在2015年5月24日晚間發生豐山國小老師張雅茹冒著大雨趕回學校時，被落石擊中致死事件。
豐山村民因此也積極地向嘉義縣政府爭取在容易發生落石的路段興建明隧道，而縣政府也在2017年1月10日動工興建明隧道。截至目前，明隧道工程在靠山邊的基礎工程已經完成，但在4月1日下午卻發生了落石擊毀部分明隧道工程，導致工程暫停。縣府在2日緊急將道路封閉進行安全評估，發現明隧道工程上方的山坡有明顯裂縫，有立即的危險性。
建設處長林永福表示，目前會使用噴漿及填縫處理明隧道上方岩石的裂縫，先讓商方的岩盤穩固後再施作明隧道工程。也會開設清水溪溪底便道供豐山村民通行使用。
(中時)
關鍵字：豐山村
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