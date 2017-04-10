康國義馴化草莓可平地育苗 到8月也都吃得到
讓草莓尋找自己的生存方式！埔心鄉青農康國義花近10年將草莓馴化可以在炎熱的平地育苗，品種改良過的草莓產期也延長，到8月都還吃得到。他還期許推廣葡萄園、芒果園間作草莓，增加農民的收益。
康國義說，台灣到處都有種植草莓，但草莓適合溫涼氣候，一般都是在高冷地育苗，對品種改良有興趣的他，於是投入草莓馴化研究，希望可以克服草莓育苗的環境限制。
他說，種植草莓首先要突破平地夏天炎熱的氣候，慢慢的培育抵抗炎熱的種苗，這就是「馴化」；育苗期間，還要確定母株完全不帶病菌，而最佳的馴化方法就是讓草莓自然生長。
康國義在炎熱的氣候中培育出健康具抗病力的草莓種苗，同時採用無毒管理農法，不噴灑農藥及化肥，即使種在枯死的龍眼樹枝幹，草莓一樣可以生長並結果。但他說，缺點是「自然農法的草莓不使用生長激素，果實比較小，不上相」。
康國義還在草莓園種洋蔥、番茄，他說是要驅蟲或讓鳥類解饞，更重要的則是為了研究草莓能否與其他作物間作。南彰化不乏是1年2收或1年1收的葡萄園與芒果園，收成後都都很長時間是閒置，他說，間作草莓將能增加收入，「如果有農民願意，我可以免費提供種苗和技術，也會幫忙尋找人來收購」。
(中時)
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