阿里山瘋螢季開始 42種螢火蟲任你看

阿里山山區的螢火蟲目前開始出現蹤跡，等待本週春雨過後，將會有極大量的螢火蟲出現。（余信賢翻攝）

阿里山山區的螢火蟲目前開始出現蹤跡，等待本週春雨過後，將會有極大量的螢火蟲出現。（余信賢翻攝）

每年的3、4月份在阿里山國家風景區內，都會出現大批螢火蟲出現在山林中，而今年的雨水量較少，也延緩了螢火蟲的生長季。目前在阿里山森林鐵路沿線、豐山及瑞里等地都已出現螢火蟲的蹤跡。

國人對於阿里山的印象就是神木、日出、雲海及晚霞，而螢火蟲也是阿里山國家風景區內的特色之一。每年到了3、4月分就是螢火蟲的生長出沒的季節，螢火蟲的生長季節需要有雨水的滋潤才會大量生長，但今年年初到現在為止，嘉義地區的雨水量相當少，延緩今年螢火蟲的成長時間。

要在嘉義縣看到這群小燈泡嬌客的民眾，可以在瑞里、光華、圓潭、豐山及阿里山鐵路沿線都可以見到螢火蟲的蹤跡。豐山村長陳建富說明，目前豐山地區的螢火蟲有16種，山窗螢、黑翅螢為大宗，現在在豐山村的山邊已經都可以見到螢火蟲的蹤跡，不過今年的雨水量較少，要等待本週春雨來臨之後才有機會遇見大量的螢火蟲。

阿里山國家風景管理處表示，轄內光華、瑞里、圓潭、里佳及豐山5個社區的螢火蟲，多達42種，約占全台的3分之2，從低海拔到中高海拔地區的螢火蟲都可一見，每年在春末夏初有成千上萬隻螢火蟲聚集於此。

要如何拍攝螢火蟲？攝影師曾國賓表示，一定要上腳架，對焦要對在無限遠處再往回，感光度可以調到100加上快門線，還要使用stc高透光保護鏡，減少拍攝時的耀光及鬼影的產生。

(中時)