屏縣警局高階警官交接

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屏東縣警局進行卸新任分局長聯合交接。(林和生翻攝)

屏東縣警局10日舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由縣府秘書長邱黃肇崇主持，縣警局長江雅文擔任監交人，新上任的包括副局長蕭正松、督察長蘇政敏、主任祕書陳其鋒、屏東警分局長曹儒林及枋寮警分局長蔡耀順。

邱黃肇崇除表達誠摯祝福與恭賀，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期盼新任分局長能在既有堅實基礎上，繼續領導所屬警察同仁，以全力投入屏東縣治安、交通維護工作，營造「安居樂業，幸福屏東」的優質環境。

(中時)