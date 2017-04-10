NBA》防守獎花落勇士格林與爵士戈貝爾？
《美聯社》針對NBA年度各獎項進行預測，三位專欄作家對於最佳防守獎有著不同的看法，但最終有可能花落勇士卓雷蒙格林與爵士魯迪戈貝爾兩人的手中。
克勞欽斯基表示，勇士是全聯盟戰力、實力最好的球隊，卓雷蒙格林是全能型的球員，他在勇士陣中發揮著重要地位。
馬洪尼說，目前的NBA是得分當道，防守並不是各隊追求的重點，但對於防守見長的爵士隊卻不是如此，先發中鋒魯迪戈貝爾更是球隊的守護神。
雷諾茲指出，整個聯盟有不少優秀的防守球員，比如馬刺里歐納德、熱火懷特塞德、勇士卓雷蒙格林以及騎士詹姆斯，但魯迪戈貝爾卻表現得愈來愈好，絲毫不比其他人差。
(中時電子報)
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