澎湖縣白沙西嶼家庭福利服務中心幸福滿屋-親子烘培活動報名

澎湖縣白沙西嶼家庭福利服務中心為提供社區親子更多元活動的機會，於3月-5月辦理「幸福滿屋-烘愛焙伴，讓愛更加溫」親子烘培系列活動，預計辦理三場。

第一場親子烘培已於3月18日辦理完畢，第二場次將於4月22日辦理，報名時間於4月11日上午9：00開始接受報名,共開放12組家庭報名，額滿為止，第三場次則為5月6日，報名時間：4月25日上午9：00開始接受報名,共開放12組家庭報名，額滿為止。

澎湖縣政府社會處表示，「陪伴是一份愛，是寵愛孩子的表現」，將「愛」當作料理的調味料， 用「笑」讓家瀰漫甜甜香氣，將料理當做遊戲，成為親子互動的催化劑，透過邊做、邊玩的互動模式，創造出親子間的幸福「食」光。第一場親子烘培活動共有12組家庭，共計27人參加。

現場家長和孩子們一起做著可愛又好吃的小熊餅乾，每個孩子都有著無限的創意和好奇心，從遊戲般的情境中享受幾何圖形的變化，大口大口的吃下世界上最好吃的餅乾，善用簡單的親子料理，多一些些充滿愛的互動，讓愛的光芒溫暖家中的每個角落，歡迎親子一同報名讓我們在親子互動中學習成長與自信。

本課程邀請居住在澎湖縣，3-18歲兒少及家人一起參與活動，受理名額12組，相關活動報名資訊請搜尋「澎湖縣白沙西嶼家庭福利服務中心」facebook粉絲專頁或洽詢專線998-3810。

(中時)