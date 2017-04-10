女尼婚禮派對？五台山辟謠：傳銷團體
中國大陸網路近來瘋傳一段「尼姑結婚影片」，許多剃光頭眾師姐妹都與會。不過，五台山佛教協會澄清指出，這是「五行幣」的傳銷派對。
不少大陸網友留言評論說，「這個傳銷能讓這麼多人剃光頭，也是很厲害了」、「低估了傳銷組織的洗腦能力」、「坑害父母都可以別說剃個頭了」、「謠言止於智者！傳銷洗腦改變一生！家破人亡！」
大陸澎湃新聞今天轉載這則女尼結婚影片，影片中，許多剃光頭、看起來像尼姑的眾師姐妹們，一個個穿著各式禮服，拿著手機不斷自拍或合影。
報導說，會中有人高呼「一統天下」，也有人舉著「五行幣」的牌子。
五台山佛教協會9日則主動出面辟謠指出，上述影片其實是「五行幣」的傳銷派對。
綜合陸媒報導，「五行幣」披著數位貨幣的外衣，號稱投資人民幣5000元，一年可以賺400多萬元。事實上，極可能是非法集資的詐騙行為。
大陸公安部目前正查處「五行幣」。1060410
(中央社)
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