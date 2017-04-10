淨水廠下游驚見浮屍 疑失足落水

基隆市消防局10日下午3時多接獲民眾報案，位於暖暖淨水廠下游的東勢坑溪有具男性浮屍，警消打撈上岸後，由於死者身上沒有證件，身份仍有待查證。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 106年4月10日

基隆市消防局今天下午3時多接獲民眾報案，位於暖暖淨水廠下游的東勢坑溪有具男性浮屍，警消打撈上岸後，由於死者身上沒有證件，身份仍有待查證。

警消表示，死者為男性，年約40多歲，發現時身穿橘色短袖上衣、深藍色長褲，打撈上岸時已明顯死亡，並未送醫，由於死者身上並無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，初步研判可能是失足落水。

警方指出，發現地點距離暖暖淨水廠仍有段距離，現場也沒找到死者的隨身物品，由於死者身上並無任何證件，身份仍有待調查，後續將報請檢察官相驗，釐清確切死因。1060410

(中央社)